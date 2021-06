Durante 25 anos de terror, Valérie Bacot foi violada, agredida, ameaçada, humilhada e forçada a prostituir-se. Desesperada, matou a tiro o agressor, seu marido e pai dos seus quatro filhos, mas que antes fora seu padrasto e começara a violá-la aos 12 anos. O caso, que esta semana começou a ser julgado, trouxe de novo para a ribalta o problema da violência machista em França, onde mais de meio milhão de pessoas já assinaram uma petição a pedir a absolvição de Valérie, que arrisca prisão perpétua.





Os abusos começaram pouco depois de Daniel Polette ter ido viver com a mãe de Valérie, uma alcoólica que nunca quis saber da filha. Entre os 12 e os 14 anos a jovem sofreu em silêncio, até arranjar coragem para denunciar o padrasto à polícia. Daniel foi condenado a cinco anos de prisão, mas ao fim de pouco mais de três estava de volta à casa da família e os abusos recomeçaram. Aos 17, Valérie engravidou e a mãe expulsou-a de casa. Foi viver com o padrasto, com quem teve mais três filhos e acabou por casar. As violações, agressões e humilhações passaram a ser quase diárias. Os filhos de Valéria chegaram a queixar-se à polícia, mas disseram-lhes que tinha de ser ela a fazê-lo e ela tinha medo.