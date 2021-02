Variantes da Covid-19 obrigam a que restrições permaneçam até 2022, avançam especialistas

As inúmeras variantes da Covid-19 estão a impedir que a doença seja controlada de forma mais célere e rápida, obrigando a que as restrições tenham de se manter até 2022 segundo os especialistas, que estudaram o que aconteceria se as restrições fossem gradualmente levantadas e concluíram que existiria outra vaga da pandemia com danos ainda mais graves.

A disseminação contínua de novas variantes do coronavírus fazem com que, apesar dos avanços no processo de vacinação, tal medida não seja suficiente para conter futuras vagas de infeção. Os investigadores da Waarwick University simularam como seria a situação concretamente na Grã-Bretanha com o alívio de restrições e concluíram que, apesar de cerca de 11 milhões de pessoas em todo o Reino Unido já terem sido vacinadas contra a Covid, uma mudança no comportamento da sociedade implicaria 'deitar por terra' o que foi feito até então.

Os cientistas alertam ainda que essa medida seria catastrófica, levando a mais milhares de hospitalizações e mortes.