Várias casas ficaram danificadas após vários incêndios na vila de Wennington, nos arredores de Londres, no Reino Unido.De acordo com a Sky News, pelo menos uma habitação foi completamente destruída.Foram acionados para o local cerca de 100 operacionais dos Bombeiros de Londres.As temperaturas recorde que se estão a fazer sentir no país têm provocado diversos constragimentos.Em atualização