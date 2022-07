Polícia confirma pelo menos três mortos e três feridos graves após tragédia no centro comercial

Várias pessoas foram este domingo atingidas por tiros num centro comercial em Copenhaga, na Dinamarca. Pelo menos três pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas.Os números foram avançados pela polícia dinamarquesa, que não descarta a possibilidade de se tratar de um ato terrorista, de acordo com o CBS News.Entretanto, um suspeito dinamarquês, de 22 anos, já foi detido, confirmaram as autoridades através da rede social Twitter.O tiroteio aconteceu no centro comercial Fields, localizado no bairro de Amager, algumas horas antes do concerto de Harry Styles, que se iria realizar nas proximidades.O artista emitiu um comunicado, onde afirma estar "chocado" com o que aconteceu. "Eu e a minha equipa estamos a rezar por todos", disse ainda Harry Styles. O cantor acabou por cancelar o concerto a poucos minutos da hora de início.A polícia dinamarquesa aconselhou as pessoas que estavam dentro do centro comercial a aguardar assistência lá dentro, de acordo com a Sky News.Em atualização