Vencedor de jackpot milionário ainda não reclamou o prémio passado um mês

Já passou um mês desde que um homem ganhou 1,34 mil milhões de dólares num jackpot de Mega Milhões, em Illinois, nos Estados Unidos e não foi buscar o seu prémio.O bilhete vencedor do sorteio de 29 de julho foi vendido numa bomba de gasolina SpeedWay, em Des Plaines, Illinois.Este foi o maior prémio alguma vez ganho em Illinois, e o terceiro maior prémio de lotaria nos Estados Unidos da América, de acordo com o jornal New York Post."Para um prémio desta magnitude, é raro um vencedor demorar tanto tempo a reclamar o prémio", refere o diretor da lotaria, Harold Mays, uma semana após o sorteio.Os jogadores que levem para casa jackpots superiores a 250 mil dólares têm a opção de permanecer anónimos, porém a lotaria especula que o vencedor pode nem saber que possui o bilhete vencedor."Nada nos faz mais felizes do que trazer um pouco de alegria à vida dos nossos clientes, ou neste caso, muita alegria", afirma o diretor regional da Speedway, numa declaração.