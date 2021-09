Vencedora do Euromilhões oferece mais de um milhão de euros a cada familiar antes de morrer

No dia em que comprou o bilhete Margaret tinha ido buscar uma aplicação para um trabalho numa organização de caridade. "Levantei-me na quarta de manhã e verifiquei o bilhete. Cinco números, duas estrelas e dias felizes", disse em entrevista à BBC há oito anos. Quando ganhou o prémio disse que pretendia partilhar o dinheiro com a família e os amigos. "Não serve de nada ter 27 milhões e ser solitária. O que me pode fazer feliz é que todos estejam felizes", acrescentou.O vereador disse ainda que ganhar o prémio lhe trouxe boa e má exposição. Em 2019, numa entrevista ao Sunday Life, Margaret Loughrey afirmou que o dinheiro destruiu a sua vida.A polícia diz não estar a tratar a sua morte como "suspeita", mas vai ser realizada uma autópsia para determinar a causa do óbito.