Nicolás Maduro manda prender Leopoldo López

Opositor está refugiado na embaixada de Espanha.

19:20

Um tribunal venezuelano emitiu esta quinta-feira um mandado de prisão contra Leopoldo López, político da oposição, por violar uma ordem imposta pelo tribunal em 2017 para permanecer sob prisão domiciliar, segundo um comunicado no site do Tribunal Supremo.



Na terça-feira, López deixou a sua casa em Caracas para aparecer ao lado do líder da oposição, Juan Guaidó, num protesto contra o presidente Nicolás Maduro.



Mais tarde, ainda naquele dia, o opositor político refugiou-se na embaixada de Espanha.