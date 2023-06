Venezuela condena decisão do TPI de autorizar investigações sobre crimes de violação dos direitos humanos no país

O Governo da Venezuela condenou a decisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) que autorizou a retoma das investigações sobre alegados crimes de violação dos direitos humanos naquele país.

"A República Bolivariana da Venezuela manifesta o seu desacordo com a decisão adotada pela Sala de Questões Preliminares do TPI de autorizar o reinício da investigação, pelo Gabinete do Procurador do TPI, no processo conhecido como 'Venezuela I'", explica, em comunicado, o Ministério de Relações Exteriores (MRE) venezuelano.

O documento nota que desde o início do exame preliminar, em fevereiro de 2018, e ao longo de todo o processo, "a Venezuela tem denunciado a intenção de instrumentalizar os mecanismos da justiça penal internacional para fins políticos, vinculados à estratégia de 'mudança de regime' promovida pelas autoridades dos EUA".