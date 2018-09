Forças Armadas reiteram fidelidade a Maduro após declarações de Trump

Presidente norte-americano disse que o presidente venezuelano poderia ser derrotado rapidamente se os militares venezuelanos tivessem essa vontade.

Por Lusa | 20:41

As Forças Armadas da Venezuela (FAV) reiteraram esta quarta-feira a sua fidelidade para com Nicolás Maduro, após as recentes palavras de Donald Trump, ao afirmar que o Presidente venezuelano poderia ser derrotado rapidamente se os militares venezuelanos tivessem essa vontade.

"Reiteramos nossa lealdade absoluta ao cidadão Nicolas Maduro Moros, Presidente Constitucional da República Bolivariana da Venezuela, nosso Comandante-Chefe, a quem expressamos o apoio incondicional ao programa de recuperação, crescimento e prosperidade económica, para retomar o caminho do progresso e bem-estar para todo o povo venezuelano", refere um comunicado divulgado em Caracas.

O documento, assinado pelo ministro venezuelano da Defesa, general Vladimir Padrino López, explica ainda que as FAV vão continuar "atentas às nefastas pretensões imperiais e cumprindo as tarefas constitucionalmente atribuídas".