"Vi-o a agonizar": Amigo que seguia no carro em que Nahel foi morto desmente versões apresentadas pela polícia

Um dos jovens que estava no carro em que Nahel, de 17 anos, seguia quando foi morto a tiro pela polícia, veio a público e disse que andam a circular muitas mentiras na Internet sobre aquilo que aconteceu com o seu amigo."Vou contar-vos a história de A a Z. Andam a circular muitas falsidades", salientou o jovem num vídeo, posteriormente citado pela BFM TV.A testemunha revelou que na manhã de terça-feira tinha combinado com Nahel e outro amigo dar uma volta por Nanterre, nos arredores de Paris. A determinado momento aperceberam-se que estavam a ser seguidos pela polícia.De acordo com este jovem, o carro foi de imediato imobilizado assim que receberam a ordem. Um primeiro polícia interpelou Nahel e pediu-lhe para abrir a janela."Ele disse-lhe: Desliga o motor ou dou-te um tiro", destacou.A partir desse momento, a tensão terá aumentado. "O segundo polícia, que estava ao nível do para-brisas, disparou. Como resultado, o seu pé bateu no acelerador. Vi-o a agonizar, estava a tremer. Batemos numa barreira", referiu.Em choque, o jovem colocou-se em fuga, porque temia ter o mesmo desfecho que Nahel. O outro menor que seguia no carro foi detido e levado sob custódia.A morte de Nahel está a causar uma onda de revolta e protestos violentos em França. Já há registo de milhares de detidos durante os tumultos.