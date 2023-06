Pelo menos 667 detidos em protestos contra morte de jovem atingido a tiro pela polícia

Pelo menos 667 pessoas foram detidas em França, na quinta-feira, durante protestos realizados após um jovem de 17 anos ter sido morto pela polícia. A informação foi avançada pelo Ministério do Interior francês e citada pela agência Reuters.

242 das detenções aconteceram na região de Paris, tendo a maioria dos detidos idades entre os 14 e os 18 anos.

"Estas detenções recorde refletem as instruções firmes dadas pelo ministro", declarou uma fonte próxima do responsável pela pasta do Interior, Gérald Darmanin, ao jornal Le Figaro.



Sob o mote "Somos Nahel", a população demonstrou a sua indignação para com as forças de segurança, nomeadamente a polícia. Em Nanterre, a cidade nos arredores de Paris onde o rapaz de 17 anos - identificado como Nahel M - foi morto a tiro na terça-feira, os manifestantes incendiaram carros, barricaram ruas e lançaram projéteis contra a polícia.



De acordo com a Reuters, o presidente francês, Emmanuel Macron, vai realizar uma nova reunião de emergência do governo.