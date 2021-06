Viagem em família... no Espaço. Jeff Bezos vai numa aventura com o irmão a bordo do foguete Blue Origin

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jeff Bezos (@jeffbezos)

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, vai embarcar numa aventura em família, com o irmão, ao Espaço. Bezos deverá entrar a bordo do foguete Blue Origin, da sua empresa, juntamente com o irmão no dia 20 de julho, anunciou esta segunda-feira nas redes sociais."Desde que tinha cinco anos que sonhava em viajar no Espaço", começou por explicar no Instagram. "No dia 20 de julho vou nessa jornada com o meu irmão. A melhor aventura, com o meu irmão", acrescentou.A viagem será uma missão turística suborbital, bem como uma demonstração da tecnologia de foguetes que a empresa espera um dia transformar em turismo espacial mais barato e mais amplamente disponível.