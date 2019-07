Vibrador da Amazon esgota após critica de mulher

Um modelo de vibradores que estava à venda na plataforma digital Amazon esgotou depois de uma mulher ter escrito uma crítica muito positiva sobre o produto.

A mulher, cuja identificação é privada, partilhou a opinião referente a um vibrador de 42 libras (cerca de 46 euros), produto que na sua opinião alcançou a excelência, avaliando-o com cinco estrelas.

No comentário que escreveu, a utilizadora da plataforma começou por explicar que se sentia um pouco cética no que dizia respeito à utilização do brinquedo sexual.

"Depois de ler alguns dos comentários, tinha grandes expectativas. No entanto, quando vi o valor do produto assumo que não me admirava se não fosse exatamente como imaginei", pode ler-se na crítica escrita pela mulher.

"Alguma amigas tinham comprado recentemente e disseram-me que não me ia arrepender. Avisaram-me que devia tirar o dia de folga e fazer alguns alongamentos", continuou a compradora, que garantiu estar cética relativamente às restantes opiniões.

"Comecei por utilizar a intensidade mais reduzida e mal senti. Por isso decidi ir do zero ao ‘nível’ 60 em cerca de três minutos e meio. Tentei desligar mas não conseguia. Tenho a certeza que levitei. Foi um orgasmo sem fim", garantiu.

Após esta avaliação, outras 784 pessoas fizeram uma revisão sobre o produto e, a maior parte delas, avaliou-o com quatro ou cinco estrelas. Nas críticas podem ler-se comentários como "cuidado, pode ficar viciado" ou "o melhor brinquedo sexual de sempre".

Este ‘boom’ levou a que o produto esgotasse, voltando a estar disponível a 15 de julho, de acordo com informação avançada através do site de compras online.