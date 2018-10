Victoria ou Albert? As apostas sobre o nome do bebé de Harry e Meghan

Homenagem à princesa Diana mantém-se na escolha do nome.

Já são várias as apostas que circulam na Internet sobre o nome do bebé do príncipe Harry e de Meghan Markle. Victoria e Albert são os favoritos dos internautas para homenagear a rainha Victoria I ou o marido e seguir a tradição real de repetir os nomes de pessoas da família.

A filha de William e Kate, por exemplo, é em homenagem à mãe, ao pai e à avó dos príncipes e recebeu o nome de Charlotte Elizabeth Diana.

Diana também é uma das principais apostas para o novo bebé real, em homenagem à mãe do príncipe. O nome aparece na segunda posição em preferências para meninas no site de apostas Ladbrokes, com a mesma quantidade de pontos de Alice, que se refere à bisavó paterna de Harry.

A especialista em nomes de bebés Pamela Redmond Satran, consultada pelo jornal The Sun, avança que o tributo à princesa morta pode acontecer mesmo com um filho homem, se o casal decidir chamar a criança de Spencer, o apelido de Diana.

No entanto, os internautas não concordam com a suposição: a segunda posição na preferência de nomes masculinos é dividida entre Arthur e Phillip, com a mesma quantidade de pontos de Albert. Spencer aparece apenas na posição 31 da lista de apostas.