Por Rute Lourenço | 01:30

Depois do casamento do príncipe Harry e do nascimento do pequeno Louis, a casa real britânica parece ter novos motivos de festa... e a dobrar. É que, segundo a revista ‘Ok’, tanto Meghan Markle como Kate Middleton estão à espera de bebé.Segundo a publicação, esta é a razão pela qual a mulher de William se tem mantido afastada dos compromissos oficiais da realeza e o anúncio da boa nova deverá acontecer em breve.