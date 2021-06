Vidente que alega que Maddie está enterrada no Algarve diz que menina foi morta horas depois de desaparecer

Depois da notícia de que a polícia alemã está em vias de investigar uma nova pista sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, uma alegação de Michael Schneider, um vidente que já ajudou a polícia alemã a encontrar restos mortais de outras pessoas desaparecidas, há novos dados.Schneider afirma que a menina foi morta horas depois de desaparecer do resort Ocean Club na Paraia da Luz, Algarve.O vidente terá dado as coordenadas exatas de onde o corpo de Maddie estará enterrado. Segundo Schneider, a menina está enterrada nove quilómetros a nordeste do resort de onde desapareceu.A investigação da polícia com base nesta pista é feita com base em provas dadas por Michael Schneider em outros casos. Segundo disse Hans Christian Wolters, procurador alemão, ao jornal britânico Sunday People, a polícia alemã já usou clarividentes em alguns casos quando estes dão informações específicas.Schneider, de 50 anos, já foi repórter e afirma que não dá este tipo de informações à polícia de ânimo leve: "Não dou essas informações levianamente e sem me questionar constantemente porque estou muito ciente da responsabilidade que tenho".Em maio, o clarividente ajudou a resolver o caso de uma mulher que desapareceu na Alemanha. Foi encontrada pendurada numa árvore 36 horas depois de Schneider ter dado à polícia a localização exata.Schneider também localizou com sucesso os corpos do casal assassinado Peter Neumair, 63 anos, e Laura Perselli, 68 anos, que desapareceram de casa em Bolzano, Itália, em janeiro.O homem contactou a polícia alemã há mais de três semanas.Madeleine McCann desapareceu de um apartamento no resort Ocean Club, na Praia da Luz, em 2007, quando tinha apenas três anos. Os pais mantêm a esperança de reencontrar a menina viva.