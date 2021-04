Avião aterra 'por engano' em aeroporto em construção na Zâmbia

Um avião de carga da 'Ethiopian Airlines', companhia aérea nacional etíope, aterrou "por engano" num aeroporto ainda em construção no norte da Zâmbia, informaram esta segunda-feira as autoridades zambianas.

naquele que será o aeroporto internacional de Copperbelt, avança o jornal Le Parisien.



#EthiopianAirlines cargo lands at the wrong airport in Ndola

According to a report in One Mile At A Time, Ethiopian Airlines #boeing737-800 ET-AYL operating a cargo flight landed at the wrong airport in Ndola, Zambia, on Sunday and another almost made the same mistake too.#Shock pic.twitter.com/LWGhZiprOm