Bolsonaro confunde anão com criança e pega-o ao colo

E o Bolsonaro que levantou um anão achando que era uma criança KKKKK pic.twitter.com/etZrAc6YGv — Gstv (@Temakidefeijao) August 19, 2020

Jair Bolsonaro pegou ao colo um anão durante uma visita apara a inauguração de uma central termoelétrica.O presidente brasileiro confundiu o homem com uma criança e levantou-o em braços. O momento, registado na passada segunda-feira, tornou-se rapidamente viral nas redes sociais.Durante o vídeo é ainda possível ouvir uma mulher a perguntar se se trata mesmo de uma criança.O Palácio do Planalto ainda se pronunciou sobre o assunto e a possível confusão do presidente brasileiro.