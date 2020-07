Filho de Bolsonaro não sabia "que coronavírus dava em porco" e ataca media após infeção do pai

Não sabia que coronavírus dava em porco também... — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) June 18, 2020

O Presidente @JairBolsonaro confirmou que contraiu a COVID-19 e que se encontra sem maiores complicações.



E agora, como ficam aqueles da mídia e da política que juravam que ele havia contraído o corona meses atrás? Semanas perdidas naquela polêmica que, agora, se prova falsa. — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) July 7, 2020





"Mas o Presidente há de sair dessa, o tratamento com cloroquina é bastante eficaz no início da doença", sublinhou Eduardo Bolsonaro.



O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, um dos poucos governantes mundiais que negam a gravidade e até a existência do coronavírus, anunciou ao início da tarde desta terça-feira, horário brasileiro, estar com Covid-19, a doença provocada pelo vírus. Ele tinha feito teste para deteção do coronavírus um dia antes, no final de segunda, no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

O filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, atacou os media através das redes sociais depois do pai ser diagnosticado com coronavírus. Eduardo Bolsonaro, recorde-se, envolveu-se numa polémica ao dizer que "não sabia que coronavírus dava em porco", quando comentou o estado de saúde da deputada federal Joice Hasselmann.O filho do presidente brasileiro utilizou esta terça-feira o Twitter para atacar os media e reagir à infeção do pai: "