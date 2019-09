Chuvas fortes em Valência e Alicante já provocaram dois mortos

As fortes chuvas provocadas pela depressão DANA estão a causar inundações no sul de Alicante, no norte de Valência, em Múrcia e na província de Castela-Mancha.

Até ao momento registaram-se duas vítimas mortais, um casal com cerca de 70 anos encontrado sem vida dentro de um carro na área de difícil acesso de Albaceteña de Caudete.

Em Ontinyent o caudal do rio Clariano transbordou devido à elevada precipitação. Foi necessário proceder à evacuação dos moradores da rua Canterería, perto do rio. Estas foram consideradas as maiores chuvas na região nos últimos 100 anos devido aos quase 300 litros de água por metro que caíram em menos de 24 horas.

O rio Canyoles, na cidade valenciana de Moixent, também foi fortemente afetado pela intempérie. As correntes arrastaram o se encontrava na rua, incluindo carros.

A situação é complicada e levou já ao corte dos acessos à localidade que se encontra sem poder receber ajuda dos bombeiros – "Estamos sobrecarregados, as casas estão alagadas e todos os acessos estão cortados", afirmou a polícia local.

A província de Alicante e o sul de Valência estão em alerta vermelho desde a meia-noite do dia de hoje. Milhares de alunos estão sem aulas.

No Twitter Pedro Sanches, presidente do Governo espanhol, aconselhou a população a seguir os conselhos dos serviços de emergência.