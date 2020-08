Imagens impressionantes mostram polícia a salvar homem de cadeira de rodas de ser colhido por comboio

Erika Urrea, um polícia que estava a fazer patrulha em Lodi, na Califórnia, salvou um homem de 66 anos de cadeira de rodas que ficou preso nos trilhos de uma linha ferroviária. As imagens captadas pela câmara corporal do agente mostram o salvamento arrepiante do polícia que ao se aperceber da situação saiu a correr do carro para arrancar o homem da cadeira de rodas.Numa ação que demorou escassos segundos, o polícia conseguiu puxar o homem da cadeira de rodas, que estava presa na linha, evitando que este fosse colhido pelo comboio. Este ficou a apenas alguns centímetros do comboio que passou logo de seguida.

HERO ALERT! Officer Erika Urrea of the Lodi, California Police Department sprung into action to save a man's life after his wheelchair became stuck on train tracks.



The man suffered a leg injury but is expected to be OK. pic.twitter.com/RJrSDat55Y