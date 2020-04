Injetar desinfetante para "limpar os pulmões": sugestão de Trump para tratar o coronavírus choca médicos

UV light? Injecting disinfectant?



Here’s an idea, Mr. President: more tests. Now. And protective equipment for actual medical professionals. https://t.co/Zv4Mfs2Z4a — Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020

Donald Trump sugeriu uma injeção de desinfetante para tratar o coronavírus. Durante a conferência de imprensa sobre evolução da pandemia, o presidente dos EUA sugeriu uso de desinfetante para doentes atingidos pela doença."Vejo que o desinfetante o mata num minuto. Um minuto. Existe alguma forma de conseguirmos fazer isso [no corpo], por exemplo através de uma injeção ou uma espécie de limpeza?", questionou Trump.Foram vários os médicos a revoltarem-se contra as declarações que o presidente dos Estados Unidos fez à nação.O médico Kashif Mahmood, por exemplo, lançou um alerta no Twitter: "Não sigam conselhos médicos vindos de Trump. (...) Enquanto profissional de saúde, não recomendo a injeção de desinfetante nos pulmões nem o uso de radiações ultravioleta no corpo para tratar a Covid-19", disse.Também o pneumologista norte-americano John Balmes explicou que só o facto de inalar cheiro a lixívia pode causar danos graves para a saúde."Inalar lixívia seria absolutamente desastroso para os pulmões. Nem sequer uma fraca diluição desse produto ou de álcool desinfetante seria segura. É um conceito totalmente ridículo", afirmou à Bloomberg News.Depois das declarações polémicas, também Joe Biden, lançou uma sugestão ao futuro rival nas eleições presidenciais."Raios UV? Injeções de desinfetante? Aqui vai uma ideia, senhor Presidente: mais testes. Agora. E equipamento de proteção para verdadeiros profissionais de saúde", pode ler-se através de publicação no Twitter.