Máscaras e luvas são o novo pesadelo na luta contra a poluição dos oceanos. Veja as imagens

Um mar de máscaras e luvas. Esta é apenas uma das grandes consequências da pandemia de coronavírus no mundo.A utilização de máscaras e luvas cresceu nos últimos meses, mas a forma como os equipamentos estão a ser descartados tem contribuído para o aumento da poluição nos mares e oceanos.Num vídeo divulgado pela organização não-governamental francesa "Operação Mar Limpo", é possível observar várias máscaras e luvas no mar Mediterrâneo.A organização refere que está a limpar a zona costeira da Côte d'Azur, a sul de França, numa tentativa de impedir o aumento da poluição que já se encontra no fundo dos oceanos.

O fundador do grupo, Laurent Lombard, responsável pelas imagens subaquáticas, partilhou as fotografias no Facebok, e relembrou que este material será um "novo tipo de poluição".



Ao mergulhar em Golfe-Juan, perto de Antibes, Lombard encontrou cinco máscaras descartáveis ??e quatro luvas de látex no fundo do mar, juntamente com o lixo plástico já habitual.