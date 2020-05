Mulher tira cuecas e usa como máscara ao ser impedida de entrar em supermercado sem proteção. Veja as imagens

Irritada por ter sido impedida por seguranças de entrar num supermercado do Rio de Janeiro sem máscara, e sem ter nenhuma à mão, uma mulher recorreu a uma medida inusitada para tentar resolver a questão.A cliente tirou as cuecas que usava e colocou-a sobre o rosto, improvisando dessa forma a máscara que os seguranças fortões da loja lhe exigiam.Para espanto de todos, a cliente inconformada por não a deixarem entrar sem protecção colocou as mãos sob o vestido, tirou a peça íntima e adaptou-a ao rosto, improvisando a tal máscara que um decreto municipal tornou obrigatória esta semana em todos os espaços públicos e privados do Rio de Janeiro por causa do Coronavírus.Muitos clientes e funcionários do supermercado apanharam, a correr, os telemóveis e começaram a filmar a cena, entre risos e comentários de nojo pelo pouco higiénico ato que afinal não resultou. Inflexíveis na sua missão, os seguranças do local, depois de consultarem a gerência do supermercado, mantiveram a proibição de a cliente entrar, pois, alegaram, o que o decreto do governo municipal obriga a usar no Rio de Janeiro são máscaras e não cuecas.