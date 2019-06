Navio de Cruzeiro da MSC descontrolado derruba embarcação e vai contra doca de Veneza

Um navio de cruzeiro da MSC derrubou na manhã deste domingo uma embarcação e embateu contra o porto de Veneza, em Itália, provocando momentos de pânico as dezenas de pessoas que se encontravam naquele local. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas.A colisão aconteceu cerca das 08h30 da manhã deste domingo, no Canal Giudecca, segundo avança a agência APNews.Um vídeo mostra o momento do embate entre o navio de cruzeiro MSC e uma outra embarcação turística, estacionada no cais de Veneza.As causas da colisão ainda estão por apurar, mas o navio parecia estar desgovernado, de acordo com a mesma fonte.Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas.