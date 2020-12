Veja o momento em que o vice-presidente dos Estados Unidos é vacinado contra a Covid-19 em direto

"Reunimo-nos aqui hoje no final de uma semana histórica para afirmar ao povo americano que a esperança está a caminho", disse Pence. "Karen e eu ficamos mais do que felizes em dar um passo à frente antes do final desta semana para tomar esta vacina contra o coronavírus segura e eficaz que garantimos e produzimos para o povo americano", acrescentou.





Os Estados Unidos da América começaram a distribuir a vacina Pfizer contra a Covid-19 esta segunda-feira.Mais de 310 mil pessoas morreram infetadas pelo coronavírus nos Estados Unidos e mais de 17 milhões de casos foram registados no país desde o início da pandemia.