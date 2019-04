Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra criança a entregar-se à polícia depois de ver os pais a serem detidos

Casal roubou vários artigos uma loja num centro comercial e foi encurralado pelas autoridades.

16:33

Uma criança presenciou a detenção dos pais, no exterior de um centro comercial, depois de estes terem roubado vários produtos de uma loja e entrou-se à polícia.



As autoridades foram chamadas ao local após o alerta e encurralaram o carro dos suspeitos, que tentavam fugir. A polícia pediu para que estes saíssem do veículo de braços no ar e algemaram Chad M. Boom e James W. McMullen em frente à filha.



Os pais da menina imploraram para que não os algemassem na presença da filhas, mas menor acabou por assistir ao sucedido e também ela saiu do carro com os braços no ar.



Uma testemunha que estava no local filmou o sucedido e partilhou o vídeo na rede social Facebook. As imagens da menor já se tornaram virais e dividiram a opinião pública que criticou a ação das autoridades, dizendo que estes não respeitaram os sentimentos da criança.



O casal já se encontra em liberdade.