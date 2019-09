Vídeo mostra homem a apanhar telemóvel no ar enquanto anda em montanha-russa

As imagens inacreditáveis, captadas pelas câmaras de um parque de diversão em Espanha, de um homem a apanhar um telemóvel no ar enquanto andava numa montanha-russa ficaram para sempre na memória de Samuel Kempf e do dono do aparelho.Samuel Kempf, natural da Nova Zelândia, estava no parque de diversões PortAventura, em Barcelona, quando percebeu que alguém que seguia à sua frente tinha deixado cair o telemóvel.Mesmo a uma velocidade de cerca de 130 quilómetros por hora, Samuel, esticou a braço e conseguiu a proeza de apanhar o telemóvel.Quando saíram da montanha-russa, o homem entregou o telemóvel ao dono que lhe agradeceu com um "grande abraço", conta Samuel ao Stuff New Zealand.O vídeo, partilhado no Youtube, já conta com mais de um milhão e 700 mil visualizações.