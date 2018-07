Vídeo mostra jovem a atropelar polícia durante perseguição

Um vídeo divulgado no Twitter pela polícia britânica mostra um oficial a ser atropelado durante uma perseguição policial em Surrey, no Reino Unido.



O condutor era um jovem de 19 anos que foi posteriormente detido e condenado, este domingo.







??SHOCKING FOOTAGE?? this shows the moments before Segeant Chris Schultze was driven at deliberately by the driver of a stolen vehicle.

Ramone Kidd, 19, #Sutton, has been jailed for 23months & licence disqualied 3yrs. https://t.co/eVBw83etGq pic.twitter.com/ybh1JHSl0l