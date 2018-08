Vídeo mostra jovem a empurrar a namorada para a linha do comboio

Imagens foram captadas pelas câmaras de vigilância da estação ferroviária.

Lucas Narkle, um jovem de 19 anos, foi filmado a tentar empurrar a namorada para a frente de um comboio em andamento em outubro de 2017. A namorada de 14 anos tentou resistir, lutando desesperadamente pela própria vida, em Adelaide, na Austrália.

O momento chocante ficou registado nas câmaras de vigilância da estação de comboios australiana.





Narkle, inicialmente acusado de tentativa de homicídio, estava armado com um taco de basebol, mas ambos os membros do casal confirmaram que não foi utilizado.

De acordo com o Daily Mail, Narkle enfrentou o tribunal na quarta-feira dia 15 depois de se declarar culpado por pôr em perigo a vida da namorada, em outubro do ano passado. O juiz decretou três meses de prisão alegando que as ações apesar de terem sido irresponsáveis não causaram qualquer dano físico e como tal não poderia prolongar mais a pena do jovem.

"Penso que nada se resolverá com pena de prisão, acredito que seria melhor um serviço de trabalho comunitário, por exemplo", afirma o oficial de justiça responsável pelo caso.