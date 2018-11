Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vídeo mostra jovem menor de idade a conduzir em excesso de velocidade incentivado pelo pai

Progenitor partilhou as imagens nas redes sociais.

Um jovem menor de idade foi detido pelas autoridades espanholas por conduzir um carro a 160 quilómetros por hora na A-68, em Espanha, incentivado pelo pai que também acabou preso.



O vídeo foi partilhado pelo progenitor nas redes sociais e foi através da publicação que as autoridades souberam da infração.



Enquanto o adolescente de 17 anos conduzia, o pai gravava o momento com intenção de divulgar, posteriormente, o vídeo.



O jovem vangloriava-se do "feito" com colegas e educadores do centro juvenil onde vivia.