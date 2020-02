Vídeo mostra mulher suspeita de estar infetada com coronavírus a ser colocada à força em contentor de metal

O coronavírus deixou o mundo em alerta desde que começou a ser divulgado no final de dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Desde então já chegou a mais de 20 países, infetou mais de 45 mil pessoas e matou mais de 1100.



Imagens chocantes, que começam a ser amplamente partilhadas, mostram o horror, medo e forma como as autoridades na China estão a tratar de casos suspeitos de coronavírus, agora nomeado como COVID-19.









A Chinese couple is being detained and transported to unknown destination inside a large metal container by the medical workers in pink hazmat suits. #coronavirus

pic.twitter.com/eVo4XSOqFg