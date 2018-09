Vídeos mostram momento em que Bolsonaro é esfaqueado

Candidato brasileiro foi esta quinta-feira atacado numa ação de campanha.

20:48

O candidato presidencial brasileiro, Jair Bolsonaro, foi esta quinta-feira esfaqueado numa ação de campanha em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. A situação clínica do político do Partido Social Liberal (PSL) é desconhecida e o mesmo foi levado para o hospital local.





Deram uma facada no @jairbolsonaro ...

Pra onde essa nação tá indo? Que falta de Educação é essa?

Falta de respeito! Não é por que não votam no cara, que devem fazer isso! pic.twitter.com/O6lenv9HWD — Jair - ???? (@JairSiqueira) 6 de setembro de 2018

Neste vídeo dá para ver melhor o #Bolsonaro levando uma facada. Também dá para ver que seguraram o sujeito que fez tentativa de homicídio. pic.twitter.com/FQ6OZAoqtC — Aventuras na Justiça Social (@aventuras_js) 6 de setembro de 2018

Caraio, deram uma facada no Bolsonaro... pic.twitter.com/ZwVNbjqGzg — ? Mauro Segadas ? (@VascoJuve) 6 de setembro de 2018



São vários os vídeos que mostram o momento em que o candidato foi esfaqueado: