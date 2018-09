Vin Diesel não esquece Paul Walker e deixa mensagem emocionante

"Cinco anos desde que celebrámos o teu último aniversário... não há um dia que passe... sempre", lê-se numa publicação acompanhada com a fotografia dos dois amigos.



A publicação conta já com mais dois milhões de gostos e milhares de comentários.



Paul Walker faria 45 anos no dia 12 de setembro deste ano .





O ator deixou saudades e Vin Diesel, que por diversas vezes disse considerar Paul um irmão, não esquece o amigo.Esta quinta-feira, Vin escreveu uma mensagem emocionante sobre o amigo recordando a última vez que celebrou um aniversário com Walker.