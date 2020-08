Isto é esmagador. Foto: AFP. pic.twitter.com/VkryJKLytr — Pedro Ivo Carvalho (@pic99) August 5, 2020

A violenta explosão que abalou o porto de Beirute, a capital do Líbano, na passada terça-feira, provocaram uma enorme cratera com cerca de 43 metros no porto da cidade, avança a AFP.A explosão gigantesca, que provocou a morte de mais de 150 pessoas e fez mais de 5000 feridos, aconteceu num armazém onde estavam 2.750 toneladas de nitrato de amónio armazenadas durante seis anos "sem medidas cautelares" e que tinham como destino uma empresa portuguesa.