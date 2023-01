A detenção de Ovídio Guzmán, filho do narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, deixou a ferro e fogo a cidade de Culiacán, no estado mexicano de Sinaloa. Criminosos armados incendiaram viaturas, ergueram barricadas e atacaram as forças de segurança, fazendo pelo menos 29 mortos.



Ovídio Guzmán, que sucedeu ao pai no comando de parte do cartel de Sinaloa, foi detido na quinta-feira numa operação das Forças Especiais do Exército.