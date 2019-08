Vítima da rede de prostituição de menores no caso Epstein reforça acusações

Uma das vítimas do magnata norte-americano Jeffrey Epstein repetiu esta quarta-feira acusações contra o príncipe André, Duque de Iorque, afirmando: "Ele sabe o que fez e espero que esclareça as coisas".Virginia Giuffre já tinha acusado André em 2011 e em 2014, altura em que disse ter sido forçada a fazer sexo com o príncipe e com outros amigos de Epstein.As novas declarações de Giuffre foram proferidas à saída de uma audiência extraordinária num tribunal de Nova Iorque, na qual depuseram mais de 20 vítimas da rede de abusos de menores criada por Epstein.Recorde-se que o magnata morreu na prisão no passado dia 10, num aparente suicídio, impedindo as suas vítimas de o confrontarem em tribunal. "Fiquei desolada e revoltada porque nunca se fez justiça", afirmou Courtney Wild, outra das queixosas, chamando "cobarde" ao magnata.André tem negado as acusações de Giuffre. Em nova declararão oficial, revelada no passado sábado, admitiu ter conhecido Epstein em 1999 e diz que se encontravam apenas uma a duas vezes por ano."Nunca vi ou suspeitei de qualquer dos comportamentos que levariam Epstein à prisão", disse André, acrescentando: "Só posso repetir que lamento ter-me enganado ao pensar que o conhecia, quando, à luz do que agora se sabe, aquela não era a pessoa verdadeira".