França vai abrir processo por violação e agressões sexuais no caso Epstein

O Ministério Público de Paris vai abrir um processo por violação, agressões sexuais e conspiração criminosa no caso Epstein. A decisão foi anunciada esta sexta-feira à tarde.



De acordo com o jornal francês Le Parisien, a procuradoria parisiense emitiu um comunicado em que anunciava a abertura do processo. "As investigações, confiadas ao escritório central para a repressão da violência contra pessoas, terá como objetivo descobrir possíveis crimes cometidos não apenas em território nacional, mas também no exterior em prejuízo de vítimas francesas ou contra autores de vítimas francesas", pode ler-se.





Sobre este assunto, a advogada que representa várias vítimas do magnata Jeffrey Epstein, Gloria Allred, disse ao mesmo jornal que "não abrir uma investigação em França seria desrespeitoso para com as vítimas".Também nos Estados Unidos da América decorre uma investigação ao mesmo caso. Recorde que Epstein chegou mesmo a ser detido por acusações de agressões sexuais e conspiração criminosa.Jeffrey Epstein, de 66 anos, foi encontrado morto no passado dia 10 de agosto na cela em que se encontrava numa cadeia em, em Nova Iorque. A autópsia feita ao magnata concluiu que Epstein se suicidou.