Vitória de Lula permite reaproximação entre Portugal e o Brasil

O primeiro-ministro português considerou esta segunda-feira que a eleição de Lula da Silva como Presidente do Brasil constitui uma "nova oportunidade" para uma reaproximação entre os dois países, mas rejeitou comentar o silêncio do chefe de Estado cessante, Jair Bolsonaro.

"Já tive oportunidade de falar com o Presidente eleito, Lula da Silva, de o felicitar pessoalmente. Todos nós temos muitas saudades do Brasil e esta é uma nova oportunidade para nos reaproximarmos neste ano em que assinalamos os 200 anos da independência do Brasil", sustentou António Costa, à margem de uma visita ao recinto da Web Summit, que vai decorrer em Lisboa entre 01 e 04 de novembro.

O primeiro-ministro afirmou que o resultado das eleições presidenciais no Brasil "é uma vitória da democracia" e representa uma "esperança nova para o mundo", uma vez que Lula da Silva, no primeiro discurso que fez depois de conhecidos os resultados, demonstrou que vai haver uma "grande contribuição do Brasil para o combate às alterações climáticas".