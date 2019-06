A história de Eddie Vedder, vocalista dos Pearl Jam, e Valeska aconteceu em 1992, mas nenhum esqueceu aquela noite em Utrecht, na Holanda. Passados 27 anos o jornal holandês Het Parool decidiu reuni-los e relembrar a noite em que Valeska deu boleia de bicicleta ao músico norte-americano.Eram 03h00 da madrugada e Valeska e Eddie Vedder conversavam num café, na Holanda, após um concerto da banda norte-americana. Nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar um táxi e Valeska ofereceu-se para dar boleia de bicicleta ao vocalista até ao hotel onde este estava hospedado.Eddie Vedder acabou por ficar com a mochila da mulher e com a blusa do seu irmão.Desde aquela noite nunca mais se encontraram ou voltaram a entrar em contacto. Mas, no final da semana passada, durante um concerto dos Pearl Jam, em Amesterdão, Holanda, Eddie Vedder perguntou ao público pela mulher."Será que a mulher que me deu boleia até ao hotel em 1992 está aqui hoje? Tenho quase a certeza de que lhe reconheceria a cara", disse.De facto Valeska não estava presente, mas o jornal Het Parool decidiu investigar toda a história.Valeska foi contactada pelo jornal e durante a entrevista revelou que após o espetáculo esteve nos bastidores com Eddie Vedder porque estava a acompanhar a atuação de uns amigos.A equipa dos Pearl Jam viu o artigo do jornal e informou Vedder, que a convidou de imediato para ir ao seu concerto em Bruxelas, na passada quarta-feira.O jornal holandês rumou até à Bélgica e acompanhou todo o reeencontro. "Ainda tens o mesmo sorriso", terá dito o cantor a Valeska, segundo o Het Parool.Durante a conversa repuseram os 27 anos que passaram e falaram sobre os seus casamentos e sobre os seus filhos.Vedder afirmou que queria devolver-lhe a camisa de flanela, que ainda guarda. "Ainda não sei se a tenho, mas guardei-a durante anos". Valeska respondeu: "O meu irmão diz que podes ficar com ela".