Voos cancelados nos EUA devido a falha informática

Update 3: The FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage.°°The FAA has ordered airlines to pause all domestic departures until 9 a.m. Eastern Time to allow the agency to validate the integrity of flight and safety information. — The FAA ?? (@FAANews) January 11, 2023

Cerca de uma centena de voos foram cancelados, até ao momento, esta quarta-feira, nos EUA, devido a uma falha no Sistema de Aviso de Missões Aéreas.A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), revelou que um dos seus sistemas de operação, o Notam, cujo propósito é alertar os pilotos e outros funcionários que trabalhem no avião sobre perigos durante a viagem ou alterações importantes no aeroporto, foi abaixo e está a afetar as "operações por todo o país, de acordo com o site de notícias brasileiro G1.O site FlightAware, que controla as viagens de avião por todo o mundo, informou que 103 voos, com os EUA como destino ou partida, já foram cancelados.Vários voos de Madrid para os EUA já foram adiados, de acordo com a agência Reuters.A FAA informou que ainda está a trabalhar para restabelecer por completo o sistema. A entidade responsável pela navegação aérea nos EUA ordenou às companhias aéreas que pausassem todas as partidas de solo americano até às 9h00 (14h00 em Lisboa), para permitir à agência confirmar a integridade das informações de voo e de segurança.O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, já informou que os aviões podem aterrar em segurança. As causas da falha do sistema são ainda desconhecidas, mas o presidente americano afirmou que "não há evidências de ataque infórmatico".