Vueling reduz 20% de lugares para 1,7 milhões em setembro

A companhia aérea Vueling, que pertence ao grupo IAG, vai operar 208 rotas em setembro, tendo colocado à venda 1,7 milhões de lugares, menos 20% do que em agosto, anunciou hoje.

A transportadora justificou esta redução com a necessidade de se adaptar ao ambiente atual, mercado pela crise causada pela pandemia de covid-19, noticia a EFE.

No total, a companhia vai operar no máximo 2.226 voos semanais e 190 das 208 rotas serão em Espanha: 92 rotas domésticas e 98 para fazer conexões com destinos internacionais.

No principal centro de operações da Vueling, o aeroporto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a companhia aérea vai contar com 79 rotas diretas (24 domésticas e 55 para cidades internacionais) e vai operar cerca de 1.400 voos semanais, entre partidas e chegadas, conforme explica a transportadora, em comunicado.

