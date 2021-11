Vulcão Cumbre Vieja perde força, mas a erupção permanece ativa há 57 dias

O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, nas Canárias está ativo há 57 dias. Os cientistas revelam que a erupção começa finalmente a perder força, embora ainda continue "viva".Ao jornal El País, especialistas na atividade do vulcão revelaram que é impossível prever o que acontecerá no futuro, mas garantem que com o passar dos meses a erupção apresenta "menos energia".

"Apesar de ter menos energia do que em outubro, não podemos dizer que o vulcão será extinto muito em breve", garante Rubén López.



A ocorrência de mais de 200 terramotos em poucos dias continua também a deixar os especialistas em alerta.



"Temos que estar atentos porque a erupção pode estar com pouca energia durante muito tempo e depois voltar a ficar com mais intensidade", vincou Rubén López garantindo que o vulcão "dá a sensação de ter menos força".