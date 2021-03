Um vulcão começou a entrar em erupção na noite desta sexta-feira perto da capital da Islândia, Reiquiavique.



O fenómeno está a ser acompanhado e monitorizado pelo Instituto Meteorológico do país que alertou para o início da erupção na montanha de Fagradalsfjall.



As autoridades locais aumentaram o nível de alerta para vermelho pela primeira vez nos últimos anos, um sinal de que a atividade vulcânica está em curso.



De acordo com a Forbes, o vulcão localiza-se perto de um conhecido resort de fontes termais.



Volcano eruption has started around Mt Fagradalsfjall, the westernmost part of the mountain ridge of the Reykjanes Peninsula, #iceland. Photo taken by @Vikurfrettir from the town Reykjanesbær.



