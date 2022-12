Vulcão indonésio Semeru lança cinzas, gases e vapor de água

Uma erupção do vulcão Semeru, no sudeste da ilha indonésia de Java, lançou este domingo uma coluna de cinzas cinzentas, com intensidade moderada a espessa, a 1,5 quilómetros acima do nível da cratera, informaram as autoridades.

As câmaras de vigilância capturaram o monte Semeru a lançar nuvens de gases e vapor de água com uma quantidade considerável de cinzas, num fenómeno "ainda em curso", indicou a agência de gestão de desastres indonésia.

A erupção do Semeru, de 3.676 metros de altura e um dos vulcões mais ativos do país, espalhou o terror entre os residentes da cidade de Lumajang, levando muitos a abandonar as suas casas e a fugir à pressa, como se pode ver em vídeos partilhados nas redes sociais.