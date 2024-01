Xi Jinping e Joe Biden felicitam-se por 45.º aniversário das relações bilaterais

O Presidente chinês trocou mensagens de felicitações com o homólogo norte-americano pelo 45.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas, sublinhando que a cooperação e o respeito são "o caminho certo", informou hoje a televisão estatal chinesa CCTV.

Xi Jinping disse que a relação entre a China e os Estados Unidos, que celebra o 45.º aniversário em 2024, "ultrapassou as dificuldades e registou progressos globais, beneficiando não só os dois povos, mas também a paz, a estabilidade e a prosperidade do mundo", de acordo com a CCTV.

O líder do gigante asiático sublinhou que quer "trabalhar com Biden para continuar a guiar e a orientar as relações entre a China e os EUA, beneficiar os dois países e os dois povos e promover a causa da paz e do desenvolvimento mundial".