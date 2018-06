Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'YouTuber' obriga namorada a disparar e filma a própria morte

Pedro não resistiu aos ferimentos e a companheira, grávida do segundo filho, foi detida por homicídio.

10:43

Pedro Ruiz, um jovem de 22 anos que aspirava a tornar-se uma estrela do YouTube, onde tinha um canal de vídeos que alimentava regularmente, desafiou a namorada a disparar sobre si, colocando um livro entre si e a arma, mas tudo acabou em tragédia. O momento ficou gravado em vídeo, uma vez que o jovem queria documentá-lo para os seus seguidores.



Monalisa Perez, então com 19 anos e grávida do segundo filho, mostrou-se relutante em aceitar o desafio, mas acabou por dizer que sim quando o namorado lhe mostrou um livro grosso, garantindo-lhe que a bala não iria trespassá-lo.



O casal exibe a arma no vídeo, que seria posteriormente publicado no canal de Pedro Ruiz. No entanto, a 'brincadeira' acabou por ter um final trágico: o jovem ficou ferido gravemente - acabando por morrer _ e Monalisa foi detida por homicídio.







Dias antes da fatalidade acontecer, Pedro já tinha avisado os seus seguidores de que iria publicar "coisas doisas" nos próximos tempos, sem desvendar o mistério do que por aí viria.



No decorrer do vídeo, o jovem de 22 anos diz várias vezes que se morrer "está pronto para ir para o céu", mas que acredita que a namorada vai atingir o livro e não a ele.



Antes do terrível acidente, Monalisa tinha escrito um tweet onde dava a entender que algo iria acontecer. "Eu e o Pedro vamos provavelmente filmar um dos vídeos mais perigosos de todos os tempos. Ideia dele, não minha", podia ler-se.



Agora com 20 anos, Monalisa acabou por se considerar culpada pelo crime de homícidio em segundo grau, sendo condenada a 180 dias de prisão. Ficou ainda proibida de possuir armas durante toda a sua vida e ficará em liberdade condicional durante 10 anos, assim que sair da prisão.