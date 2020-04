Zebra dá à luz cria de burro após 'relação amorosa' com animal da comunidade vizinha

O nascimento de uma cria de zebra levantou suspeitas num parque nacional no Quénia. Tudo porque o pequeno potro nasceu muito escuro e com poucas riscas.



A equipa de tratadores acabou por perceber que a cria era, na verdade, uma junção entre uma zebra... e um burro.







A equipa do parque resolveu rapidamente o mistério quando começou a ligar os pontos da história. O período de gestação de uma zebra é de doze meses. A cria recém-nascida era, desta forma, um cruzamento entre a mãe, uma zebra, e o pai, um burro.



"Obviamente que se familiarizou e 'apaixonou' por um burro durante a sua estadia na comunidade, no ano passado", sublinhou a quipa.



Mãe e bebé encontram-se bem, a viver no seu novo lar no Parque Nacional Chyulu.