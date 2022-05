Zeus, o maior cão do mundo

Em março de 2022, Zeus, um cão de raça Great Dane, foi premiado pelo Guinness World Records como o maior cão do mundo, com uma altura total de 104,6 centímetros.

A dona, Brittany Davis, afirma que o animal sempre "tem sido um cão grande", uma vez que, quando nasceu, era o maior da ninhada.

Segundo o jornal The Independent, Brittany conta que sempre quis ter um cão grande e que foi presenteada pelo seu irmão que lhe ofereceu Zeus. Apesar do tamanho do animal, nunca considerou a possibilidade de ter o maior cão do mundo em casa.

Zeus come seis copos de ração de manhã e outras seis à tarde. Nos passeios, as frases mais ouvidas são "uau, isso é um cavalo!'', "posso montá-lo?" ou "ele tem uma sela?'.

No entanto, este amigo de quatro patas não foi o único Zeus a vencer o prémio de maior cão do mundo. Anteriormente, já outro Great Dane, com o mesmo nome, foi premiado, tendo morrido em 2014.