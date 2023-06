A comemoração pela Rússia do “dia da vitória”, em 8 de maio, foi um fiasco. De facto, não havia vitória na Ucrânia para celebrar. Pior, na tarde anterior, 2 drones atacaram o Kremlin. Eram fraquinhos, mas a debilidade russa ficou à mostra. Sobretudo o simbolismo foi imenso.



Putin reagiu à bruta com o que pôde: os mísseis e os “drones do Irão”.









